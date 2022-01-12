Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle durdurulan seferlere yeniden başlandı
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle geçici olarak durdurulan feribot seferleri yeniden başladı.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle geçici olarak durdurulan feribot seferleri yeniden başladı.
Bölgede fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından, sabah saatlerinde geçici olarak durdurulan Çanakkale- Kilitbahir arasındaki seferler yeniden başlatıldı.
Öte yandan Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında ise hava koşulları nedeniyle seferler yapılamıyor.
AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
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