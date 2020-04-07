Çanakkale Boğazı'nda fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor Çanakkale'de etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle boğaz hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'de etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle boğaz hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale-Kilitbahir, Kilitbahir-Çanakkale ile Lapseki-Gelibolu ve Gelibolu-Lapseki arasındaki seferler geçici olarak durduruldu.

Planlı diğer seferlerde ise aksama bulunmuyor.

Kaynak: AA