Çanakkale Boğazı'nda fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor Çanakkale'de etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle boğaz hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'de etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle boğaz hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgedeki fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferlerinde aksama yaşanıyor.

Buna göre, Çanakkale'den Eceabat'a saat 01.00, 03.00 ve 05.00 ile Eceabat'tan Çanakkale'ye saat 02.00, 04.00 ve 06.00'daki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Gelibolu-Lapseki arasındaki seferler de 23.30 itibarıyla aynı gerekçeyle programdan kaldırıldı.

Planlı diğer seferlerde aksama bulunmazken yarın yapılacak Gökçeada ve Bozcaada seferleri de fırtına nedeniyle iptal edilmişti.

Kaynak: AA