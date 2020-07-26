Çanakkale Boğazı'nda deniz tavşanlarını çiftleşirken görüntüledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çanakkale Boğazı'nda deniz tavşanlarını çiftleşirken görüntüledi

Çanakkale Boğazı'nda deniz tavşanlarını çiftleşirken görüntülediÇANAKKALE'de, hobi olarak dalış yapan emekli Ziraat Yüksek Mühendisi Muzaffer Mut (74), boğazda iki deniz tavşanını çiftleşirken görüntüledi.

26.07.2020 09:56 | Son Güncelleme: 26.07.2020 10:07

Çanakkale Boğazı'nda deniz tavşanlarını çiftleşirken görüntüledi

ÇANAKKALE'de, hobi olarak dalış yapan emekli Ziraat Yüksek Mühendisi Muzaffer Mut (74), boğazda iki deniz tavşanını çiftleşirken görüntüledi. O anı anlatan Mut, İki deniz tavşanı bir araya geldi. Ben de o anı takip edip ne olacak diye merak ettim. Kavga edecekler diye beklerken, çiftleştiklerini gördüm. 'Bu olsa olsa çoğalma iç güdüsü, çiftleşmedir' dedim kendi kendime dedi.

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Kontrol Şube Müdürü olarak 2000 yılında emekli olduktan sonra deniz kabuklarından ilginç eserler yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Muzaffer Mut, bugüne kadar denizşakayığı, denizyıldızı, yılan yıldızı, ahtapot, köpek balığı, vatoz ve çeşitli balıkların görüntülerini kaydetti. Çanakkale Boğazı'nda deniz tavşanının görülmesini ise ender rastlanan bir olay olarak yorumladı. Bu yaz da Çanakkale Boğazı'nın Dardanos mevkiinde dalışlarını sürdüren Mut, yine bir deniz tavşanı ile karşılaştı. Kısa süre sonra yanına ikinci bir deniz tavşanı geldi. Mut, iki deniz tavşanının çiftleşme anına tanıklık ederken, bu anları da su altı kamerasıyla kaydetti.

'KAVGA EDECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜM'

Deniz tavşanlarını çiftleşirken ilk kez görüntülediğini söyleyen Muzaffer Mut, şöyle konuştu

Denize girince deniz tavşanın bir tanesini gördüm. Onu takip ederken ikinci bir deniz tavşanı yanına vardı. Bu iki canlı birbirlerine yaklaştı. O anda iki hayvanın çiftleştiklerini hissettim. Bir müddet öyle kaldılar. Sonra yine aynı mahalde, aynı konumda kalmak üzere ayrıldılar. Benim için de deniz altında canlıların bu hallerini müdahale etmeden görmek ve görüntülemek güzel bir duyguydu. Çiftleşmeleri 5-10 saniye içinde gerçekleşti. Ben de o anı takip edip, ne olacak diye merak ettim. Bunlar kavga mı edecekler, dövüşecekler mi diye beklerken, çiftleştiklerini gördüm dedi.

'TÜRKİYE'DE YÜZLERCE TÜRÜ VAR'

Çiftleşmeleri bir yana bir deniz tavşanını Çanakkale Boğazı'nda görmenin zor olduğunu belirten Muzafer Mut, Bir deniz tavşanını çiftleşirken görmek enteresan bir olay. Bu canlılara deniz tavşanı denmesi iki sebebe dayanıyor. Üzerinde kulak şeklinde solungaçlarının olması ve çoğalma kabiliyetinin tavşanlardaki gibi çok olmasıdır. Tavşan ismi de buradan geliyor. Yoksa tavşanla bu hayvanın hiçbir ilgisi yok. Bu canlının aslı kabuksuz deniz salyangozu ve dünyada binlerce türü var. Türkiye'de de yaşayan yüzlerce türü var diye konuştu.

DENİZ TAVŞANI

Deniz tavşanı (Aplysia süper familyası) bir deniz salyangozu türüdür. Ülkemiz sularına Kızıldeniz'den gelmiş bu türün ilgi çekici renkli bir görünümü vardır. Deniz tavşanı kabuksuz bir yumuşakçadır ve saldırılara karşı korunmasız olmasına rağmen doğada deniz tavşanı ile beslenen türlerin sayısı azdır. Zehirli olan deniz tavşanlarının solungaçları açıktadır ve iki tavşan kulağına benzer uzantı şeklindedir. Renkleri bulundukları coğrafi bölgeye göre değişebilir. Deniz tavşanlarının bitkiler gibi bir tür fotosentez yaptığı, hatta klorofil ürettiği araştırmalarla ortaya konmuştur. Türkiye'de özellikle Ege ve Akdeniz'deki gece dalışlarında karşılaşılabilen deniz tavşanı, Kızıldeniz sularında ise her köşede rastlanabilecek kadar yaygındır. Deniz tavşanı, çift cinsiyetli bir canlıdır. Ayrıca, basit bir sinir sistemi ve büyük nöronları bulunan deniz tavşanı bilim insanlarının sinir sistemi ile ilgili araştırmalarında önemli bir deney hayvanıdır. Bugün nöroloji ile ilgili pek çok bilgi, insan sinir sistemine dair pek çok keşif deniz tavşanları sayesinde ortaya konulabilmiştir. Parkinson ve Alzheimer hastalığı ilaçları yosunla beslenen bir tür olan Kaliforniya deniz tavşanı türü üzerinde test edilmektedir. Dr. Eric Kandel 2000 yılında deniz tavşanları ile yaptığı nöroloji araştırmaları ile Nobel ödülü kazanmıştır.

Çanakkale Boğazı'nda deniz tavşanlarını çiftleşirken görüntüledi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi Güncel
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Güncel
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla...
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3. Sayfa
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında 3. Sayfa
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı 3. Sayfa
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır Politika
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Saldırganların tahrayla otel basma anları kamerada
Saldırganların tahrayla otel basma anları kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına 'Size ne? Benim karım' diyerek çıkıştı
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı
Selin Şekerci ve Serdar Bilgili, yeni aşka yelken açtı
Selin Şekerci ve Serdar Bilgili, yeni aşka yelken açtı
Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu
Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor
Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor
Son Dakika: Çalışan annelere verilen bakıcı desteği 200 eurodan 300 euroya çıkarıldı
Son Dakika: Çalışan annelere verilen bakıcı desteği 200 eurodan 300 euroya çıkarıldı
Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur
Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Ziya Selçuk İlhan Cihaner Pınar Gültekin
Magazin Deniz Seki Huysuz Virjin Murat Dalkılıç Michael Jackson
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu
Daha Fazla Muğla Beşiktaş Başakşehir Trabzonspor
Şu an buradasınız: Çanakkale Boğazı'nda deniz tavşanlarını çiftleşirken görüntüledi - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 10:35:50. #1.15#
title