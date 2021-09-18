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Bozcaada'da 2 gemi çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bozcaada'da 2 gemi çarpıştı Çanakkale Boğazı açıklarında çarpışan iki geminin görüntüleri ortaya çıktı.

Bozcaada'da 2 gemi çarpıştı

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı açıklarında çarpışan iki geminin görüntüleri ortaya çıktı.

Marshall Adaları bayraklı 'M/V Levantes' gemi Rusya'dan Mısır'a buğday taşırken, yine Marshall Adaları bayraklı 'M/V Clıpper Como' gemi Fas'ın Jord Lastar Limanı'ndan Samsun'a fosfat taşıdığı esnada Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında saat 03.30 sıralarında çarpıştı.

Gemilerin kaptanları durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-13' ve 'Türkeli' römorkörleri ile 'KIYEM-1' botu bölgeye sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede deniz kirliliği konusu ile gemilerde hasar tespiti için inceleme yapıyor.

Bozcaada'da 2 gemi çarpıştı

Bozcaada'da 2 gemi çarpıştı

Bozcaada'da 2 gemi çarpıştı

Bozcaada'da 2 gemi çarpıştı

Bozcaada'da 2 gemi çarpıştı

Bozcaada'da 2 gemi çarpıştı

Bozcaada'da 2 gemi çarpıştı

Bozcaada'da 2 gemi çarpıştı

Bozcaada'da 2 gemi çarpıştı

Bozcaada'da 2 gemi çarpıştı

Bozcaada'da 2 gemi çarpıştı

Bozcaada'da 2 gemi çarpıştı

Bozcaada'da 2 gemi çarpıştı

Bozcaada'da 2 gemi çarpıştı

Bozcaada'da 2 gemi çarpıştı

Bozcaada'da 2 gemi çarpıştı

Bozcaada'da 2 gemi çarpıştı
İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bozcaada'da 2 gemi çarpıştı - Haberler
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