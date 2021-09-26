Çanakkale Boğazı'nda çarpışan gemi İzmir'e götürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale Boğazı'nda çarpışan gemi İzmir'e götürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çanakkale Boğazı'nda çarpışan gemi İzmir'e götürüldü

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 'M/V Levantes' isimli gemiyle çarpışan 'M/V Clipper Como' isimli kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkör refakatinde İzmir'in Nemrut Limanı'na götürüldü.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 'M/V Levantes' isimli gemiyle çarpışan 'M/V Clipper Como' isimli kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkör refakatinde İzmir'in Nemrut Limanı'na götürüldü.

Marshall Adaları bayraklı 225 metre boyundaki 'M/V Levantes' isimli gemi, Rusya'dan Mısır'a buğday taşırken, yine Marshall Adaları bayraklı 190 metre boyundaki 'M/V Clıpper Como' gemi ile Fas'ın Jord Lastar Limanı'ndan Samsun'a fosfat taşıdığı esnada Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 18 Eylül günü gece geç saatlerde çarpışmıştı.

'M/V Clipper Como' isimli gemi, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışma sonucu kurtarıldı. M/V Clipper Como' isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ' Gemi Kurtaran' isimli römorkör refakatinde, İzmir'in Nemrut Limanı'na götürüldü.

Gemi, ardından iskele (sol) tarafında oluşan hasarın onarımı için tersaneye gönderilecek. - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı'nda çarpışan gemi İzmir'e götürüldü

Çanakkale Boğazı'nda çarpışan gemi İzmir'e götürüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Aracıyla uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Beşiktaş kongre üyesinin ailesi de trafik kazasında can vermiş

Aracıyla uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Beşiktaş kongre üyesinin ailesi de trafik kazasında can vermiş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Binali Yıldırım Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Balotelli Fatih Terim Gökhan Töre Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çanakkale Boğazı'nda çarpışan gemi İzmir'e götürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 20:58:59. #1.17#