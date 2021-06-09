Çanakkale Boğazı'nda bugün de müsilaj temizliği devam ediyor
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Çanakkale Boğazı'nda bugün de müsilaj temizliği devam ediyor

Çanakkale Boğazı'nda bugün de müsilaj temizliği devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'ndaki müsilaj (deniz salyası) ile mücadele kapsamında bugün de deniz temizleme çalışmaları devam ediyor.

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'ndaki müsilaj (deniz salyası) ile mücadele kapsamında bugün de deniz temizleme çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Marmara Denizi'nden Kuzey Ege'ye kadar ilerleyen müsilaja karşı dün temizlik seferberliği başlatılmıştı. Denizlerin müsilajdan temizlenmesi için bugün de çalışmalar sürüyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce kordon boyu İskele Meydanı köşesinde şiddetli poyrazla birlikte biriken salyalar, su pompaları ile yüzeyden temizleniyor.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Çanakkale Boğazı'nda bugün de müsilaj temizliği devam ediyor
Çanakkale Boğazı'nda bugün de müsilaj temizliği devam ediyor
Çanakkale Boğazı'nda bugün de müsilaj temizliği devam ediyor
Çanakkale Boğazı'nda bugün de müsilaj temizliği devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum 'Müsilaj Temizliği Seferberliği' programında konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Müsilaj Temizliği Seferberliği" programında konuştu Açıklaması
Son dakika: Bakan Kurum: '2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız.'
Son dakika: Bakan Kurum: "2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız."
Müsilaj seferberliğine ünlülerden destek
Müsilaj seferberliğine ünlülerden destek
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