Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu - Haberler

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Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu

AA - Burak Akay - Güncel
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Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu

Komoros Adaları bayraklı bir gemi Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu.

Komoros Adaları bayraklı bir gemi Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu.

Romanya'dan İtalya'ya giden, 142 metre boyunda ve 5 bin 334 grostonluk "Kapıtan Shyrıagın" isimli Komoros Adaları bayraklı gemi, henüz belirlenemeyen nedenle Kilitbahir köyü önlerinde karaya oturdu.

Mısır yüklü geminin kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-4" ve "Türkeli" römorkörleri ile "KIYEM-1" botu sevk edildi.

Boğazdan geçiş yapacak diğer gemiler konuyla ilgili bilgilendirilirken, geminin henüz bir yardım talebinde bulunmadığı öğrenildi.

Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu

AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale Boğazı, Romanya, İtalya, Gemi, Güncel, Haberler

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