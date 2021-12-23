Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesinde 143 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesinde 143 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesinde 143 kaçak göçmen yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince durdurulan balıkçı teknesinde 143 kaçak göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince durdurulan balıkçı teknesinde 143 kaçak göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Çanakkale Boğazı'nda bir balıkçı teknesini takine aldı. Bir süre izlenen teknede kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekiplerin durdurduğu balıkçı teknesi içinde yapılan aramada 143 kaçak göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesinde 143 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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