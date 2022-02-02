Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi güvenli bölgeye çekilecek - Haberler
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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi güvenli bölgeye çekilecek

AA, Burak Akay - Güncel
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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi güvenli bölgeye çekilecek

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası oluşan gemi, güvenli demir bölgesine götürülecek.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası oluşan gemi, güvenli demir bölgesine götürülecek.

Mısır'dan Ukrayna'ya seyreden 230 metre uzunluk ve 44 bin 326 groston ağırlığındaki Bahama bayraklı "Panther Max" adlı boş kuru yük gemisinin makineleri, Nara mevkisi önlerinde arızalandı.

Geminin kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait "Kurtarma-16" ve "Nazım Tur" römorkörleri sevk edildi.

Yedeklenen geminin, güvenli demir bölgesine götürüleceği öğrenildi.

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi güvenli bölgeye çekilecek

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi güvenli bölgeye çekilecek

AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale Boğazı, Ukrayna, Mısır, Gemi, Güncel, Haber

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