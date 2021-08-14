Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı açıklarında makine arızası yapan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı açıklarında makine arızası yapan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, içinde 2 kişinin bulunduğu "Eriş" isimli teknenin makineleri Eceabat açıklarında arızalandı.
Bir süre sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Seren-2" botu tarafından kurtarılıp Eceabat Limanı'na yanaştırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay