Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kıyıya çekildi
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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kıyıya çekildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kıyıya çekildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 'Yavru Kurt 47' isimli tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait PİLOT-62 botuyla çekildi.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 'Yavru Kurt 47' isimli tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait PİLOT-62 botuyla çekildi.

Çanakkale Boğazı güney girişi açıklarında, saat 00.30 sıralarında içinde 3 kişinin bulunduğu, 14 metre uzunluğundaki 'Yavru Kurt 47' isimli tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla durumu bildirip, yardım istemesi üzerine ekipler, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait PİLOT-62 botu ile bölgeye gitti. Tekne, PİLOT-62 botu tarafından yedeklenerek, Mehmetçik Bot İstasyonu'na çekilip, rıhtımına bağlandı. Arızalanan teknedeki 3 kişi tahliye edildi.


Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kıyıya çekildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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