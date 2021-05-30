Çanakkale Boğazı'nda arızalanan konteyner gemisi güvenli bölgeye demirletilecek

Çanakkale Boğazı geçişi sırasında makineleri arızalanan bir gemi, römorkörler tarafından çekilip demir bölgesine götürülecek.

Çanakkale Boğazı geçişi sırasında makineleri arızalanan bir gemi, römorkörler tarafından çekilip demir bölgesine götürülecek.

Rusya'nın Novorossisk Limanı'ndan Mısır'ın El Dekheila Limanı'na seyir halindeki "Lider Halil" isimli 136 metre boyundaki konteyner gemisinin makineleri boğaz geçişi sırasında arızalandı.

Bunun üzerine gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.

Bir süre sürüklenen ve Kilitbahir köyü açıklarına demirletilen geminin bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Nazım Tur" römorkorü ile "KEGM-9" isimli hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Gemide 192 ton ağırlığında 40 konteyner bulunduğu, arızanın giderilmesi için güvenli demir bölgesine çekileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay