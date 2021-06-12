Çanakkale Boğazı'nda 4 günde 65 metreküp müsilaj toplandı
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Çanakkale Boğazı'nda 4 günde 65 metreküp müsilaj toplandı

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Güncel

Çanakkale Boğazı'nda 4 günde 65 metreküp müsilaj toplandı Çanakkale Boğazı'nda müsilaj temizliği 5'inci gününde devam ediyor Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'ndaki müsilaj (deniz salyası) ile mücadele kapsamında deniz temizleme çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor.

Çanakkale Boğazı'nda 4 günde 65 metreküp müsilaj toplandı

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj temizliği 5'inci gününde devam ediyor

ÇANAKKALE - Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'ndaki müsilaj (deniz salyası) ile mücadele kapsamında deniz temizleme çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor. Bu kapsamda Çanakkale Boğazı'nda 65 metreküp deniz salyası temizlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Marmara Denizi'nden Kuzey Ege'ye kadar ilerleyen müsilaja karşı geçtiğimiz 8 Haziran Salı günü temizlik seferberliği başlatılmıştı. Denizlerin müsilajdan temizlenmesi için bugün de Yat Limanı'nda çalışmalar sürüyor. Su motorları ve belediyeye ait vidanjörler ile liman içinde su üzerinde biriken beyaz ve yapışkan tabaka çekiliyor.

Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden edinilen bilgide, dünkü rekolte oranın 65 metreküp olduğu bildirildi.

Çanakkale Boğazı'nda 4 günde 65 metreküp müsilaj toplandı
Çanakkale Boğazı'nda 4 günde 65 metreküp müsilaj toplandı
Çanakkale Boğazı'nda 4 günde 65 metreküp müsilaj toplandı
Çanakkale Boğazı'nda 4 günde 65 metreküp müsilaj toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce

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