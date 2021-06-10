Çanakkale Boğazı'nda 2 günde 27 metreküp müsilaj toplandı
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Çanakkale Boğazı'nda 2 günde 27 metreküp müsilaj toplandı

Çanakkale Boğazı'nda 2 günde 27 metreküp müsilaj toplandı
Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de, müsilaj (deniz salyası) temizliği, 3'üncü günde de sürdürüldü.

ÇANAKKALE'de, müsilaj (deniz salyası) temizliği, 3'üncü günde de sürdürüldü. Boğazda ilk 2 günde, 27 metreküp müsilaj toplandığı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan müsilaj temizliği, Çanakkale'de 3'üncü günde, Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı bölgesinde devam etti. Yat Limanı'nda bariyer içinde toplanan müsilaj, belediyeye ait vidanjör ile denizden çekilerek, tanklara dolduruldu. Balıkçı Barınağı girişinde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, müsilaj temizliği yaptı. Çanakkale Boğazı'nda ilk 2 günde, 27 metreküp müsilaj toplandığı belirtildi. Ayrıca özel şirket görevlileri, analiz yapmak için müsilajdan örnek aldı. 

Çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, "İlk gün Marmara Denizi'nde 235 metreküp müsilaj toplandı. Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilden biri olan Çanakkale'mizde de çalışmalarımız aralıksız devam etmekte. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un 6 Haziran'da açıkladığı 'Marmara Denizi Eylem Planı' çerçevesinde çalışmalarımız 8 Haziran'da başladı. Bugün 3'üncü gündeyiz. Çanakkale Marina'da yoğun müsilaj görülüyor. Bundan sonra da her gün bu şekilde çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Çanakkale Boğazı'nda 2 günde 27 metreküp müsilaj toplandı
Çanakkale Boğazı'nda 2 günde 27 metreküp müsilaj toplandı
Çanakkale Boğazı'nda 2 günde 27 metreküp müsilaj toplandı
Çanakkale Boğazı'nda 2 günde 27 metreküp müsilaj toplandı
Çanakkale Boğazı'nda 2 günde 27 metreküp müsilaj toplandı
Çanakkale Boğazı'nda 2 günde 27 metreküp müsilaj toplandı
Çanakkale Boğazı'nda 2 günde 27 metreküp müsilaj toplandı
Çanakkale Boğazı'nda 2 günde 27 metreküp müsilaj toplandı
Çanakkale Boğazı'nda 2 günde 27 metreküp müsilaj toplandı
Çanakkale Boğazı'nda 2 günde 27 metreküp müsilaj toplandı
Çanakkale Boğazı'nda 2 günde 27 metreküp müsilaj toplandı
Çanakkale Boğazı'nda 2 günde 27 metreküp müsilaj toplandı
Çanakkale Boğazı'nda 2 günde 27 metreküp müsilaj toplandı
Çanakkale Boğazı'nda 2 günde 27 metreküp müsilaj toplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen

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