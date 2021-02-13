Çanakkale Boğazı kar yağışı ve fırtına nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
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Çanakkale Boğazı kar yağışı ve fırtına nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

13.02.2021 22:35 | Son Güncelleme: 13.02.2021 22:38
Çanakkale Boğazı kar yağışı ve fırtına nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda kar yağışı ve fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı'nda kar yağışı ve fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bölgede akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Kar yağışı ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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