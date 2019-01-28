Çanakkale Boğazı Gemi Geçişlerine Yeniden Açıldı

Sis sebebiyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapanan Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine tekrar açıldı.

Çanakkale'de sabah saatlerinde sisin etkili olmasıyla birlikte saat 09.30'da boğaz çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılmıştı. Sisin etkisini yitirmesiyle birlikte 12.45'te kuzey yönlü, saat 13.00'te ise güney yönlü olarak yeniden açıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA