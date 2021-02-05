Çanakkale Boğazı gemi geçişine açıldı
05.02.2021 19:13 | Son Güncelleme: 05.02.2021 19:17
Yoğun sis nedeniyle bu sabah çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, ulaşıma açıldı.
Yoğun sis nedeniyle bu sabah çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, ulaşıma açıldı.
Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle denizde görüş mesafesinin azalması üzerine boğaz, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Bölgedeki yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı trafiği normale dönerek yeniden açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay