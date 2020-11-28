Çanakkale Boğazı gemi geçişine açıldı
28.11.2020 11:49 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:52
Yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, ulaşıma açıldı.
Yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, ulaşıma açıldı.
Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle denizde görüş mesafesinin azalması üzerine boğaz, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.
Bölgedeki yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı trafiği saat 11.30 itibariyle normale dönerek yeniden açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay