Çanakkale Boğazı, doğal gaz tankerinin geçişi sırasında tek yönlü kapatıldı
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Çanakkale Boğazı, doğal gaz tankerinin geçişi sırasında tek yönlü kapatıldı

ÇANAKKALE Boğazı, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü Bahamalar bayraklı 'Lalla Fatma N'Soumer' adlı tankerin geçişi sırasında tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

25.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 25.04.2020 09:10
Çanakkale Boğazı, doğal gaz tankerinin geçişi sırasında tek yönlü kapatıldı

ÇANAKKALE Boğazı, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü Bahamalar bayraklı 'Lalla Fatma N'Soumer' adlı tankerin geçişi sırasında tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan Bahamalar bayraklı sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan 'Lalla Fatma N'Soumer' adlı tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Ege Denizi'nden saat 07.00'de boğaza giriş yapan 118 bin 363 ton kapasiteli tanker, saat 08.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen tanker, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Tankere, boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 'Zübeyde Ana' ve 'Kurtarma-9' römorkörü eşlik etti. Geçiş sırasında Çanakkale Boğazı, güvenlik amacıyla Marmara Denizi'nden Ege Denizi yönüne transit gemi geçişlerine kapatıldı.Tankerin Marmara Denizi'ne açılmasının ardından, boğazın transit gemi geçişlerine saat 10.30'da yeniden açılacağı belirtildi. Tankerin 25 Nisan'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.


Kaynak: DHA

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