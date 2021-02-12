Çanakkale Boğazı çıkışı yapan Ro-Ro gemisinde yangın çıktı (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Çanakkale Boğazı çıkışı yapan Ro-Ro gemisinde yangın çıktı (3)

12.02.2021 00:19 | Son Güncelleme: 12.02.2021 00:23
Çanakkale Boğazı çıkışı yapan Ro-Ro gemisinde yangın çıktı (3)

GEMİDEKİ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale Boğazı'ndan geçip, İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmekte olan 193 metre boyundaki 'Gallipoli Seaways' isimli Ro-Ro gemisinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

GEMİDEKİ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale Boğazı'ndan geçip, İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmekte olan 193 metre boyundaki 'Gallipoli Seaways' isimli Ro-Ro gemisinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Ezine ilçesi Kumburun sahilindeki Akçansa Limanı'na yanaştırılan gemideki yangın, denizden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörlerinin, karadan ise çok sayıda itfaiye aracının müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, gemiden yoğun duman çıkışının devam ettiği belirtildi. Öte yandan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Akçansa Limanı'na gelerek söndürme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gemide ve içerisindeki araçlarda meydana gelen hasar ise sabah yapılacak incelemenin ardından belli olacak. 

ÇANAKKALE,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Pervin Buldan Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Beren Saat Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Deniz Türüç Metin Oktay Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Mahkeme İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale Boğazı çıkışı yapan Ro-Ro gemisinde yangın çıktı (3) - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 00:24:43. #1.15#
title