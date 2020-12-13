Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe açıldı

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde devam eden 'kedi yolu' çalışmaları için çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, yeniden trafiğe açıldı.