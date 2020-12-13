Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe açıldı
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Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe açıldı

13.12.2020 14:54 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:00
Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe açıldı

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde devam eden 'kedi yolu' çalışmaları için çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, yeniden trafiğe açıldı.

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde devam eden 'kedi yolu' çalışmaları için çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, yeniden trafiğe açıldı.

Güneyden kuzeye saat 06.30'da, kuzeyden güneye ise saat 09.15'te kapatılan boğaz, güneyden kuzeye saat 14.30'da açıldı. Kuzeyden güneye saat 16.00'da açılması beklenen trafik, çalışmaların erken bitmesi nedeniyle aynı saatte açıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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