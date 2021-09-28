Çanakkale Boğazı açıklarında yakıtı azalan tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale Boğazı açıklarında yakıtı azalan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı açıklarında yakıtı azalan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale Boğazı açıklarında seyir yapan ve içinde 2 kişinin bulunduğu 11 metre boyundaki "Hanse 388" isimli teknenin yakıtı azaldı.
Tekne kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine (VTS) bildirmesi üzerine tekne KEGM'ye ait "KIYEM-1" botu tarafından yedeklenerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.
İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021
AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri