Çanakkale Boğazı açıklarında yakıtı azalan tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı - Haberler
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Çanakkale Boğazı açıklarında yakıtı azalan tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale Boğazı açıklarında yakıtı azalan tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı

Çanakkale Boğazı açıklarında yakıtı azalan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı açıklarında yakıtı azalan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale Boğazı açıklarında seyir yapan ve içinde 2 kişinin bulunduğu 11 metre boyundaki "Hanse 388" isimli teknenin yakıtı azaldı.

Tekne kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine (VTS) bildirmesi üzerine tekne KEGM'ye ait "KIYEM-1" botu tarafından yedeklenerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çanakkale Boğazı açıklarında yakıtı azalan tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı - Haberler
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