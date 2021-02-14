Çanakkale Boğazı, 23 saat sonra olumsuz hava şartlarının düzelmesiyle gemi trafiğine açıldı
14.02.2021 21:55 | Son Güncelleme: 14.02.2021 21:58
Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle dün gece çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle dün gece çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Çanakkale bölgesinde etkisini artıran kar ve fırtına nedeniyle denizde görüş mesafesinin azalması üzerine dün gece saat 21.30'da boğaz, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.
Bölgedeki yağışın etkisini azaltmasının ardından Çanakkale Boğazı trafiği 23 saat sonra kontrollü olarak yeniden açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay