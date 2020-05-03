Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün kuleleri 270 metreye ulaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün kuleleri 270 metreye ulaştı

Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün kuleleri 270 metreye ulaştı
03.05.2020 09:43 | Son Güncelleme: 03.05.2020 09:44

Çanakkale Köprüsü hızla yükselmeye devam ediyor.

Çanakkale Köprüsü hızla yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından köprünün ayaklarının uzunluğu 270 metreye ulaştı. 32 bloktan oluşacak köprü ayakları, tamamlandığında 318 metrelik uzunluğuyla 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Bu kez de yapılan son çalışmalar ile tarihi köprünün her iki yakada bulunan deniz içindeki kesonları üzerine 28. blokları yerleştirildi ve köprünün ayak uzunluğu 270 metreye ulaştı. 318 metreye kadar ulaşacak olan köprü ayaklarının tamamlanmasına 48 metre kaldı.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden köprü 32 bloktan oluşacak. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan ise sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı öngörülüyor.

1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti Haberler
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haberler
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var Haberler
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı olabilir Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı olabilir
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım Haberler
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Florida sahillerinin koronavirüse rağmen açılması Azrail kostümüyle protesto edildi
Florida sahillerinin koronavirüse rağmen açılması Azrail kostümüyle protesto edildi
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler
Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi
Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı
Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı
Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı
İstanbul Silivri'de deniz kızıla büründü
İstanbul Silivri'de deniz kızıla büründü
Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Bayburt'ta görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Bayburt'ta görüntülendi
Ne şantiye ne yağmur! İşçinin namaz kılmasına hiçbir şey engel olamadı
Ne şantiye ne yağmur! İşçinin namaz kılmasına hiçbir şey engel olamadı
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış
Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış
250 kovan arı taşıyan kamyon kaza yaptı, olay yerine kimse yaklaşamadı
250 kovan arı taşıyan kamyon kaza yaptı, olay yerine kimse yaklaşamadı
Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven saldırgan, anbean görüntülendi
Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven saldırgan, anbean görüntülendi
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Ajda Pekkan Bülent Ersoy Hatice Çarpar
Spor Falcao Jose Sosa Ozan Tufan Arda Turan Ersun Yanal
Daha Fazla Su Kaza Ramazan Instagram
Şu an buradasınız: Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün kuleleri 270 metreye ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 10:02:40. #1.14#
title