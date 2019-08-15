Çanakkale Bisiklet Platformu kamplı tur düzenledi

Çanakkale Bisiklet Platformu, Kurban Bayramı tatilinde gönüllüleriyle birlikte Kumburun-Taşkapı Plajına kamplı tur düzenledi.

15.08.2019 17:29
Çanakkale Bisiklet Platformu kamplı tur düzenledi

Çanakkale Bisiklet Platformu, Kurban Bayramı tatilinde gönüllüleriyle birlikte Kumburun-Taşkapı Plajına kamplı tur düzenledi.

3 gece çadırda konaklayan gönüllüler sadece kamp yapmakla kalmadı. Gittikleri her yerde çevre temizliğine önem veren gönüllüler, Taşkapı Plajında da alan boyunca temizlik yaptı. Aynı zamanda günü birlik gelen vatandaşların da oluşturduğu çöp kirliliği için belediye yetkililerine bilgi veren üyeler, çevreyi verdikleri değeri bir kez daha gösterdiler. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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