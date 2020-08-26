ÇANAKKALE Biga'da pazar yeri duasını, Başkan Erdoğan okudu
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ÇANAKKALE Biga'da pazar yeri duasını, Başkan Erdoğan okudu

Biga'da pazar yeri duasını, Başkan Erdoğan okuduÇANAKKALE'nin Biga ilçe Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, her hafta kurulan çarşamba pazarında hoparlörlerden okunan duayı, bu kez kendisi okudu.

26.08.2020 18:21 | Son Güncelleme: 26.08.2020 18:26

Biga'da pazar yeri duasını, Başkan Erdoğan okudu

ÇANAKKALE'nin Biga ilçe Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, her hafta kurulan çarşamba pazarında hoparlörlerden okunan duayı, bu kez kendisi okudu.

Biga Belediyesi kapalı pazar yerinde her hafta kurulan çarşamba pazarında gelenek halinde devam ettirilen pazar duası görevli imam tarafından okunurken, bu haftaki dua sabah saatlerinde pazar esnafını ziyaret eden Belediye Başkanı Bülent Erdoğan tarafından okundu.

Esnaf ve vatandaşlara hitap ederek, "Uzaktan ve yakından gelen çok kıymetli pazar esnafımız, değerli hemşehrilerim hepinize hayırlı günler, işlerinizde bol kazançlar ve helal rızıklar diliyorumö diyen Başkan Erdoğan hemen ardından pazar duasını okudu. Başkan Erdoğan'ın okuduğu duaya, tezgah başındaki pazar esnafı ve vatandaşlar el açarak eşlik etti.

Pazarın dualarla açılmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden esnaf ve vatandaşlar ise, bu haftaki duanın Belediye Başkanı Bülent Erdoğan tarafından okunmasından ayrıca mutluluk duyduklarını ve kendilerine sürpriz olduğunu söyledi.

ÇANAKKALE Biga'da pazar yeri duasını, Başkan Erdoğan okudu

Kaynak: DHA

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