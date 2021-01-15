Çanakkale beyaza büründü, vatandaşlar karın keyfini çıkarmaya koştu

ÇANAKKALE'de gece başlayıp sabaha kadar süren kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Vatandaşlar da, karın keyfini yaşamak için bitki örtüsünün beyaza büründüğü alanlara giderek, çocuklarıyla kartopu oynayıp karın keyfini yaşadı.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Çanakkale'de gece saatlerinde başladı ve sabaha kadar sürdü. Deniz seviyesindeki kent merkezinde yağmur yağarken, 10 kilometre mesafedeki yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu. Merkeze bağlı yüksek kesimlerdeki köyler kar altında kalırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Kar yağışı bazı ilçelerde de etkisini gösterdi. Sabaha kadar devam eden kar yağışı nedenliyle kentin yüksek kesimlerinde bitki örtüsü beyaza büründü. Yağmurların yetersiz oluşu nedeniyle ortaya çıkan kuraklık tehlikesinin ardından Çanakkale'de etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Kar yağışının barajların dolmasına etkisi olacağını belirten vatandaşlar, aynı zamanda karın keyfini yaşamak için de kentin yüksek kesimlerindeki alanlara gitti.

Çanakkale merkezinde yaşayan Selçuk ve Müge Durukan çifti de, 8 yaşındaki kızları Ayşegül ile birlikte sabahın erken saatlerinde karın keyfini yaşamak için 10 kilometre mesafedeki Kemel köyü yakınlarında karla kaplanan bir tarlaya geldi. Baba Selçuk Durukan, kızı Ayşegül Durukan'ı kızak ile çekerek kaydırdı. Anne, baba ve kızları, kartopu oynayıp, kar zemini üzerinde koşup, kendilerini karın üzerine atarak keyif dolu anlar yaşadı.

Anne Müge Durukan, "Sabah sabah çıktık geldik. Kar oynayalım, görelim istedik. Evde olmaktan çok sıkıldık. Bugün cuma, hafta sonu yasaklara girmeden önce keyif yapalım istedik. Çayımızı içiyoruz, kartopu oynuyoruz. Bu yılın ilk karı" diye konuştu.Karın yağmasına çok sevindiğini söyleyen 8 yaşındaki Ayşegül Durukan, "Şu an babam beni kaydırıyor. Çok eğleniyorum. Sabah kalktık, geldik. Burada babamla biraz kar oynayacağız. Sonra da eve gideceğiz ama burada oynamak bana çok eğlenceli geldi" dedi.

Selçuk Durukan ise, "Kar yağdığı gibi Kemel köyüne geldik. Hemen kızağımızı çıkardık ailecek eğlenelim biraz diye. Soğuğu özlemişiz. Devamlı evde duruyoruz. Hafta sonu yasak olduğu için bugün karı gördüğümüz için fırladık dışarı" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı