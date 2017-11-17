Çanakkale Belediyesi Yapex Fuarı'na Katıldı

Çanakkale Belediyesi Antalya Expo Center'da düzenlenen 25. YAPEX Yapı, İnşaat ve Restorasyon Fuarı'na katıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Belediyesinin de üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliğinin (TKB) desteklediği fuarda belediyeler, sektör uzmanları, restoratörler, yatırımcılar, yükleniciler, endüstri kuruluşları yer aldı.



Fuar boyunca hem yapısal anlamda restore edilerek kent yaşamına kazandırılan hem de kente değer katan projelerinin tanıtımını gerçekleştiren Çanakkale Belediyesi, zengin tanıtım materyalleriyle de kentin tanıtımını üstlendi.



Belediyeye ait stantta ayrıca canlı seramik performansı gerçekleştirildi.



Fuarın açılışına Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, eşi Hale Gökhan, Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar ve birim müdürleri katıldı.