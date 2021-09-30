Çanakkale Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesinde

ÇANAKKALE (Habermetre) - 30 Eylül-2 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi"nde Çanakkale Belediyesi de hayata geçirdiği yerel kalkınma projeleri ile yer alıyor.

"Tarımsal Kalkınmada Yeni Politikalar, Üretici Odaklı Çözümler" sloganı ile gerçekleştirilecek olan zirveye Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Başkan Yardımcıları Mehmet İrfan Mutluay ve Rebiye Ünüvar ile Kırsal Kalkınma Birimi personellerinin yanı sıra S. S. Çanakkale Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (ÇAKOP), Troida Kadın Kooperatifi Başkan ve yönetim kurulu üyeleri katılıyor.

3 gün sürecek olan tarım zirvesinde Çanakkale Belediyesi, yerel kalkınma adına hayata geçirdiği tohum sandığı, üretici pazarı, aromatik bitki parkı, Halkın Bakkalı projelerinin yanında ÇAKOP ve Troida Kadın Kooperatifi ile yerel kalkınma faaliyetlerini tanıtacak.

CHP'li 160 belediyenin yanı sıra, 300'ün üzerinde tarım kooperatifinin katılımı ile gerçekleştirilecek zirvede belediyeler ve kooperatifler tarımsal ürünleri fuar alanında sergileyebilecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşması ile başlayacak olan zirvede ülke tarımı ve kırsal yaşamın kalkınmasına yönelik üretilecek politikaların belirleneceği zirvede Belediyelerin tarımsal üretime verdiği katkılar ve hayata geçirilmesi planlan projeler de ele alınacak.

30. 09. 2021 09: 50

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