Çanakkale Belediyesi'nden hafta sonu için soğuk ve don uyarısı

Çanakkale Belediyesi tarafından hafta sonu beklenen soğuk ve yağışlı havayla ilgili uyarılarda bulunuldu.

Çanakkale Belediyesi tarafından hafta sonu beklenen soğuk ve yağışlı havayla ilgili uyarılarda bulunuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bu hafta sonu kentte soğuk hava koşullarının beklendiği, bu kapsamda vatandaşların su sayaçları ve tesisatlarında meydana gelebilecek don tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Açıkta olan su borularının ve sayaçların soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde çeşitli izolasyon malzemeleri ile kaplanması tavsiyesinde bulunulan açıklamada, şöyle denildi:

"Buz tutan su sayaçlarının ise herhangi bir ısıtıcı ile ısıtılmaması çok önemlidir. Sayaç ya da tesisatlarda meydana gelen donma ve benzeri arızalar için 444 17 17 numaralı Çanakkale Belediyesi Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay