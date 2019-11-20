Çanakkale Belediye Meclisi'ndeki 10 Kasım gafı tepki çekti

20.11.2019 12:27 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:28

ÇANAKKALE Belediye Meclisi, Kasım ayı toplantısının 6'ncı birleşiminde, CHP Grup Başkanvekili Erdal Gezen'in gündem dışı konuşmasında, "Ata'mızın vefatının 81'inci yıl dönümünü kutladık" ifadesi tepki çekti.

Çanakkale Belediye Meclisi Kasım ayı 6'ncı birleşimi önceki akşam gerçekleştirildi. Toplantıda gündem dışı konuşmalar gerçekleştirildiği esnada Çanakkale Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erdal Gezen'in "Ata'mızın vefatının 81'inci yıl dönümünü kutladık" gafı, tepkilere neden oldu.

Kaynak: DHA

Çanakkale Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erdal Gezen, gündem dışı yaptığı konuşmada, "Ata'mızın vefatının 81'inci yıl dönümünü kutladık, kendisini minnet ve saygıyla andık. Mustafa Kemal Atatürk hepimizin kahramanı, hepimizin kurtarıcısı. Gerçekten Cumhuriyetimizi, demokrasimizi, özgürlük anlayışımızı bize veren, egemenliğin kayıtsız şartsız millette ait olduğunu, bu anlayışı bize aşılayan Ulu Önder. Gerçekten bu coğrafyada Trakya'dan Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar ibadetlerimizi özgürce yapabilme imkanını bize tanıdı" ifadelerini kullandı.Yaptığı gafı fark etmeyen Erdal Gezen, gündem dışı konuşmasını tamamladı.CHP Grup Başkanvekili Gezen'in konuşmasındaki 'kutlama' ifadesine değinmeyen Çanakkale'nin CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise 10 Kasım törenlerinde Bayramiç'te yaşanan 2 olaya dikkat çekti. Gökhan, "Kendi memleketim olduğu için özellikle söylemek istiyorum. Bayramiç'te böyle yöneticilerin olmasından utanıyorum. Bayramiç'te 2 olayı peş peşe yaşadık. İkisi de Milli Eğitim ile ilgili. Bir tanesi anma programında 10 Kasım'ı bayram olarak yazdılar. 'Bir kasıt yoktur. Kopyala yapıştır yapılmıştır' dediler. Buna inanmak isterim ama aklım pek yatmamaktadır. Tam Atatürk'ün ölümünü bayram olarak kutlama sürecine yetiştirirken, saat 09.05 geçe saygı duruşu ve İstiklal Marşı yapılması gerekirken, saat 09.00'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı yapıldığını öğrendik. İlgililer açığa alındı ama bence bu bilinçaltı bir şey. Atatürk'ü yok saymak, ölümüne mutlu olmak, bayram etmek, onun o ölüm saatinde onu anmamak, bu bilinç var" ifadelerini kullandı.Bu sözler üzerine Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Esra Yüksel, durumu fark ederek söz aldı. Yüksel, "Demin bir olaya şahit olduk. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Grup Başkanvekili arkadaşımız Sayın Erdal Gezen, Atatürk'ün anma sunumunu yaparken, 'Ata'mızın 81'inci ölüm yıl dönümünü kutladık' dedi. Kayıtlara girmiştir. Sayın Erdal Gezen'de bir kasıt var mı? Hata da yapılabilir değil mi? Aynı hata sizin bahsettiğiniz gibi vurguladığınız şekilde olabilir. 'CHP'li siyasiler yaptığında hata, onun dışındaki herkes gaflet içindedir' şeklinde bir siyaset olmaz. Bayramiç'te 10 Kasım etkinlikleri düzenlenirken 29 Ekim Bayramından alınan metin düzenlenirken çoğu yerde anma olarak anılırken, bazı yerlerde bayram ifadeleri kullanıldı" dedi.Esra Yüksel'in yaptığı konuşmanın ardından hatası fark edip tekrar söz alan Çanakkale Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erdal Gezen, "Gerçekten böyle bir polemiğe mahal verdiğimden dolayı hepinizden özür diliyorum. Az önce bir metin okumadım. Spontane bir giriş ile başladım. Gerçekten kutlama ifadesi, az öncede ifade ettiğim gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36'ncı kuruluş yıldönümü boyutundaki ifade gözümün önünde. Burada okuma boyutunda olduğum sırada gayri ihtiyari bir algı olarak ağzımdan çıkmıştır. Sehven çıkmıştır. Metnim buradadır. Kutlama değil, minnet ve saygıyla andığımız yazmaktadır. Bunun bir polemik konusu yapılmasını üzüntüyle karşılıyorum. Bir grup başkanvekili olarak, 36 yıllık bir hukukçu olarak böyle bir hataya düşmemem gerektiğini de ifade ediyorum. Ama Atatürkçülüğümü, Atatürk'e bağlılığımı hiçbir şekilde sorgulatmam. Buna da müsaade etmem. Böyle bir hatanın bundan sonra olmaması dileğiyle, sadece ben değil hepimiz açısından, hepinizden özür diliyorum" diye konuştu.