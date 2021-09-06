Çanakkale Belediye Başkanlığı İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alım İlanı Başvuru Değerlendirme Sonuçları

23-27/08/2021 tarihleri arasında yapılan başvuruların değerlendirme sonuçları; KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday listelenmiştir.