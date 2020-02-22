: Çanakkale bayramiç'te en güzel deve yarışması düzenlendi

22.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:28

Bayramiç'te en güzel deve yarışması düzenlendi

ÇANAKKALE'de düzenlenen deve güzellik yarışmasında, Muğla'dan katılan Ertan İçözü'nün sahibi olduğu 'Harmandias', 1'inci oldu.

Bayramiç Belediyesi ve Bayramiçli Deveciler tarafından yarın Bayramiç Çamlık bölgesindeki stadyumda yapılacak olan deve güreşleri öncesinde en güzel deve yarışması düzenlendi. Yarışma öncesinde ilçe merkezinde develer gezdirildi. Ardından Yıldırım Akbulut meydanında en güzel deve yarışması düzenlendi. Yaklaşık 2 bine yakın vatandaşın katıldığı yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

11 devenin bulunduğu yarışmada, jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Muğla'dan Ertan İçöz'ün devesi olan 'Harmandias' 1'inci seçilirken, 2'nci Bodrum'dan 'Kanka', 3'üncü ise Aydın'dan 'Yörük Ağası' oldu. Deve sahiplerine, ödül olarak deve çan'ı hediye edildi. Ödülleri Bayramiç Belediye Başkanı CHP'li Mert Uygun verdi.

Yarışma sonunda Belediye Başkanı Mert Uygun, Türkiye'nin en iyi develerini bir araya getirdikleri, yarın hayırlı bir deve güreşi yapacaklarını belirterek, bütün deveci arkadaşlara başarılar diledi.

Kaynak: DHA

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