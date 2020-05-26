ÇANAKKALE Bayramı kiraz bahçelerinde hasat yaparak geçirdiler Bayramı kiraz bahçelerinde hasat yaparak geçirdilerÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde kiraz üreticileri, meteorolojinin yağmur uyarısı yapması üzerine 3 günlük Ramazan Bayramı'nı, ürünlerinin zarar görmemesi için hasat yaparak geçirdi.

Bayramı kiraz bahçelerinde hasat yaparak geçirdiler

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde kiraz üreticileri, meteorolojinin yağmur uyarısı yapması üzerine 3 günlük Ramazan Bayramı'nı, ürünlerinin zarar görmemesi için hasat yaparak geçirdi. Özellikle kiraz ve şeftalisiyle ön plana çıkan ve meyve deposu olarak bilinen Lapseki, ihracatta da meyve yetiştiriciliğinin önemli merkezi olarak biliniyor. İlçede bugünlerde erkenci olarak bilinen Eşme çeşidi kirazların hasadı devam ediyor. Yüksek aromasını yetiştiği toprağın özelliğinden alan Eşme kirazları, iç piyasaya pazarlanıyor. Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kiraz üreticileri, bahçelerinde hasat yaptı. Özellikle meteorolojinin bugünlerde yağmur uyarısı yapması, kiraz üreticilerinin bayramı hasat yaparak geçirmesine neden oldu. Yağmur yağdığında kirazların çatladığını ve verimin düştüğünü belirten üreticiler, bu nedenle bayramda çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi. Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Beldesi'nde sosyal mesafeye uyarak kiraz bahçelerinde hasat yapan Akif ve Tevhide Öner çifti, "Bayram seyran demedik, bahçeye kiraz hasadı yapmaya geldik. Buna mecburuz. Çünkü yağmurlar başladı. Yağmur düştüğü zaman kirazlarımız çatlıyor ve verim düşüyor. O yüzden hasadımızı yapmak zorundayız" dedi. HASAT 45 GÜN SÜRÜYOR

Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, Lapseki'de 8 bin 500 dekar alanda yıllara göre değişmek ile birlikte 7 ila 10 bin ton kiraz üretimi yapıldığını belirterek, "İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelere üretimin yüzde 65'i ihraç ediliyor. İhraç edilen çeşitlerin başında 0-900 ziraat (Pıspıs) ve regina çeşidi önde gelmektedir. Şu an hasadı yapılan Eşme kirazı gibi cinsler ise, iç piyasada pazarlanıyor. Fazlalığı da ihracata gidiyor. Sezon içerisinde hasat periyodu yaklaşık 45 gün sürmekte. Üreticilerimiz tüm alıcı firmalarımızı beklemektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA