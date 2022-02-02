Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ için kar yağışı uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ için kar yağışı uyarısı

AA, Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ için kar yağışı uyarısı

Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, batısı ve yüksekleri ile Tekirdağ çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, batısı ve yüksekleri ile Tekirdağ çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir'in Kaz Dağları başta olmak üzere kuzey ve batı ilçelerinin yükseklerinde yoğun kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Tekirdağ çevrelerinde devam eden yağmurun gece saatlerinden itibaren havanın soğumasıyla karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi, yağışların ilin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title