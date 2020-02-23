: Çanakkale bakan turhan 1915 çanakkale köprüsü kuleleri, haziranda tamamlanacak

23.02.2020 18:43 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:48

Bakan Turhan: 1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri, haziranda tamamlanacak (2)

AK PARTİ ECEABAT İLÇE KONGRESİNE KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 1915 Köprüsü inşaatında incelemelerde bulunmak üzere köprünün Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisindeki şantiyesine gitti. Bakan Turhan'a buradaki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü Lapseki Hizmet Binası'nda brifing aldı, tekneyle denize açılarak, kule inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Turhan, ardından Eceabat'ta AK Parti 7'nci ilçe kongresine katıldı. Bakan Turhan'a kongrede, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri ve çok sayıda partili eşlik etti.

Bakan Cahit Turhan, Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen AK Parti Eceabat 7'nci ilçe kongresi'nde yaptığı konuşmada, Çanakkale'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset sahnesine girmesinden itibaren Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını belirten Bakan Turhan, "Hizmet siyaseti, vatandaşın beklentisi, ülkenin geleceği, büyümesi, gelişmesi ve dünyada lider bir ülke olması için azim ve gayretle çalışan bir lider ve onun ekibi bunu başardı. Sayın Cumhurbaşkanımız hepinizin bildiği gibi siyaset sahnesine girdiğinden beri Türkiye'de hizmet siyaseti vatandaşın beklentisi, ülkemizin geleceği, büyümesi, değişmesi ve dünyada lider bir ülke olması için azimle, gayretle çalışan bir lider ve onun ekibi. Değerli dava arkadaşlarımız Türkiye AK Parti iktidarıyla tanıştığından beri 18 yıl geçti. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini hepiniz müşade ediyorsunuz. Milletimizin beklentilerini ülkemizin gelişmesi, kalkınması için yapılacak olan tüm hizmetleri bir plan program dahilinde yaptık, yapıyoruz, yapacağız inşallah. Demokrasinin olmazsa olmazı kongrelerdir, ortak akıldır. Herkesin fikri alınır, dinlenir. Çok seslilikle ancak tek başlılıkla bu işler yürür. Yoksa kaos olur. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu dava, bunun siyasi hareketi kurulduğu günden bugüne kadar birçok milletvekillerimiz gelmiş geçmiştir. İlçe başkanlarımız teşkilatlarımızdaki aktif görev alanlar gelmiş, geçmiş, değişmiştir. Bunlar normaldir. Amacımız tabii ki ülkemize, milletimize, davamıza, kültürümüze, medeniyetimize hizmet etmektir" dedi.

'HEDEFE YÜRÜYECEĞİZ'

Türkiye'nin her geçen gün gelişerek güçlenen bir ülke olmaya devam ettiğini belirten Bakan Turhan, "Bugün kural koyan, sahada ayak izi olan, sahada çok görülen bir Türkiye var. Kendi güvenliği için, kendi istikbali ve istiklali için tehditlere yurt içinde ve dışında müdahale edebilen güçlü bir Türkiye var, daha da güçlenecek. Dünyayı yeniden şekillendirmek isteyenlerin masasında ağırlıklı olarak oturan bir Türkiye var. Geçmişte başbakanlarımız, devlet adamlarımız, uluslararası bir toplantıya gittiğinde kenarda köşede kalıp aldıkları talimatı uygulamak zorunda kalıyorlardı ama bugün öyle bir Türkiye yok. Bugün öyle bir Türkiye özlemi içinde olan maalesef bir ana muhalefet var. Başkalarının aklıyla hareket eden, başkalarının verdiği talimatlara göre Türkiye'de siyasete yön vermeye çalışan bir muhalefet. Böyle olmayacağız. Bulunduğumuz coğrafyada büyük ülke olacağız, lider ülke olacağız. Dünya mazlumlarına da gereken yardımı yapan bir Türkiye olacağız. Bunun için önce birlik, beraberlik, kardeşlik, saygı, sadakat, sevgi, samimiyet, sebat, sabır ve kararlılıkla hedefe yürüyeceğiz, önümüzdeki liderimizle birlikte inşallah" diye konuştu.

Bakan Turhan, Türkiye'nin hizmet aşkıyla yanan bir liderinin olduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü bu milletin derdiyle dertlenen, bu millete hizmet aşkıyla yanan bir liderimiz var. Allah başımızdan eksik etmesin. Bu, Rabbimizin bize bir ikramıdır, ülkenin bir şansıdır. Böyle liderler asırlarda bir gelir. Biz 21'inci asrın başında liderimizi bulduk, ona inandık, güvendik, onun koyduğu hedefe emin adımlarla hep birlikte yürüyeceğiz. Bu yürüyüşe kimse engel olamayacak. Terör saldırılarıyla, ekonomik saldırılarla önümüzü kesmek için kurdukları tuzakları bir bir aşacağız. Nasıl aştık? Sizlerle beraber aştık. Bugüne kadar girdiğimiz seçimlerin hepsinden galip ayrıldık. Milletimizin desteğiyle."

'ASIL HEDEF TÜRKİYE'

Türkiye'nin üzerinde çok büyük oyunlar oynandığını belirterek, gençlerin hedef alındığını anlatan Bakan Turhan, "Sosyal medya aracılığıyla gençlerimizi uyaralım. Onları çakallara, sırtlanlara feda etmeyelim. Bu bedeli en çok ülkemizin güneydoğusunda yaşayan insanlarımız ödedi, biliyorsunuz, ödüyor. Şu anda dağda 500 kişi falan kaldı. Sabah İçişleri Bakanımız açıkladı. İnlerinden çıkamıyorlar. Artık kendi silahını yapan, kendi savunma silahlarını yapan, başkasına mahkum olmayan bir Türkiye var. Allah'ın izniyle bugün sınır ötesi operasyonları yapabiliyorsak bu, başkalarından aldığımız silahlarla değil, eğer başkalarının yaptıkları silahlara mahkum olsaydık bugün ne Libya'da, ne Doğu Akdeniz'de, ne Irak'ta, ne Suriye'de harekat yapamazdık. Bugün yaptığımız bu harekatları yapmasaydık bunun bedelini çok daha ağır ödemek zorunda kalacaktık çünkü aslında hedef Suriye ya da Irak değil. Bu bölgeyi dizayn etmek isteyen güçlerin asıl hedefi Türkiye'dir. Bunu hepimiz biliyoruz. Buna göre vaziyet almamız lazım. Buna göre hareket etmemiz lazım" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu