Çanakkale bakan kasapoğlu, biga gençlik merkezini açtı

20.11.2019 19:42 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:47

Bakan Kasapoğlu: Hiçbir gücün bizi durdurumayacağını dünyaya gösterdik (2)

BAKAN KASAPOĞLU, BİGA GENÇLİK MERKEZİNİ AÇTI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Biga Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta ilk olarak konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Çanakkale'de gençlerle beraber omuz omuza yürümek istiyoruz. Gençlik çalışmalarının sadece bir alanda değil bütün alanlarda olmasını istiyoruz. 4 sene seçim yok. Yani iş zamanı, polemik zamanı değil, kavga zamanı değil, kardeşlik zamanı, üretme zamanı, hizmette yarışma zamanı. Belediye başkanımızla, Kaymakamımızla Biga'mızın tüm sorunlarını masaya yatıracağız ve çözüm için ne varsa büyük mesai harcayacağız" dedi.

'SPOR TESİSLERİNİ HEP BİRLİKTE KULLANALIM'

Sporun ve sporcunun önemine dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Biga Gençlik Merkezi açılışında Biga ilçesine yüzme havuzu, basketbol sahaları, Gelibolu ilçesine yüzme havuzu ve Bozcaada ilçesine de spor salonu yapılacağının müjdesini verdi.

Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla spor yapan bir toplum olmak durumunda olduklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Yarınların şampiyonlarını yetiştirmek için sağlıklı zihnen ve beden sağlıklı bir toplum olmak için buna mecburuz. O yüzden sizlerden özellikle istirhamım gelin bu spor tesislerini hep birlikte kullanalım. Engellerle karşılaşırsanız, birtakım kısıtlamalara maruz kalırsanız lütfen bunları bize bildirin. Bizlerde bu engelleri kaldırmak için sizlerin yanınızdayız. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

KASAPOĞLU, BİGA TSO EKONOMİYE DEĞER KATANLAR ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu açılışı gerçekleştirilen Gençlik Merkezi bahçesinde ağaç dikimi yaptı. Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Kasapoğlu açılışın ardından Atatürk Kültür Merkezinde Biga Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomiye Değer Katanlar Ödül törenine katıldı. Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Tüketen değil üreten gençler olarak hazırlamak durumundayız. Ben bu vesileyle de siz değerli Ticaret ve Sanayi Odamızın mensuplarına, yöneticilerine gençlerimizin yarına hazırlanmasında gerek kariyerleriyle ilgili konudaki staj olanakları, sistem olanakları ve gerekse onlara tecrübelerinizi de paylaşarak, girişimci olmanın ne kadar önemli olduğunu, başarı hikayelerinizi ve bu yoldaki tecrübelerinizi onlara anlatarak, onlarla yol arkadaşlığı yaparak, önemli bir ilham kaynağı olacağınıza inandığımı ifade etmek istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Muharrem Kasapoğlu ve protokol üyelerince, Ekonomiye Değer Katan iş insanlarına ödülleri verildi.

Kaynak: DHA