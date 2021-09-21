ÇANAKKALE - Bakan Karaismailoğlu: 'Köprümüz en elverişsiz rüzgar etkilerine karşı test edilmiş ve başarı ile geçmiştir' - Haberler
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ÇANAKKALE - Bakan Karaismailoğlu: "Köprümüz en elverişsiz rüzgar etkilerine karşı test edilmiş ve başarı ile geçmiştir"

AA / Volkan Bayraktar - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ziyaret edip, gazetecilere açıklamada bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ziyaret edip, gazetecilere açıklamada bulundu.

ÇANAKKALE - Bakan Karaismailoğlu: Köprümüz en elverişsiz rüzgar etkilerine karşı test edilmiş ve başarı ile geçmiştir

ÇANAKKALE - Bakan Karaismailoğlu: Köprümüz en elverişsiz rüzgar etkilerine karşı test edilmiş ve başarı ile geçmiştir

ÇANAKKALE - Bakan Karaismailoğlu: Köprümüz en elverişsiz rüzgar etkilerine karşı test edilmiş ve başarı ile geçmiştir

ÇANAKKALE - Bakan Karaismailoğlu: Köprümüz en elverişsiz rüzgar etkilerine karşı test edilmiş ve başarı ile geçmiştir

ÇANAKKALE - Bakan Karaismailoğlu:
AA / Volkan Bayraktar - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu: '(1915 Çanakkale Köprüsü) Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 624 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise...

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 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 'Tabliye bloklarının montajları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük oranda tamamlandığını...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Tabliye bloklarının montajları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük oranda tamamlandığını...
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Haber: ÇANAKKALE - Bakan Karaismailoğlu: 'Köprümüz en elverişsiz rüzgar etkilerine karşı test edilmiş ve başarı ile geçmiştir' - Haberler
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