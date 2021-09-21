ÇANAKKALE - Bakan Karaismailoğlu: "Köprümüz en elverişsiz rüzgar etkilerine karşı test edilmiş ve başarı ile geçmiştir"
AA / Volkan Bayraktar - Haberler | Güncel
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ziyaret edip, gazetecilere açıklamada bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ziyaret edip, gazetecilere açıklamada bulundu.