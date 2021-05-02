Çanakkale Ayvacık'ta rögar kapağı ve mazgal ızgaraları çalındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale Ayvacık'ta rögar kapağı ve mazgal ızgaraları çalındı

Çanakkale Ayvacık'ta rögar kapağı ve mazgal ızgaraları çalındı
Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gece saatlerinde yağmur suyu mazgal ızgaraları ile kanalizasyon rögar döküm kapaklarından bazıları yerlerinden sökülerek çalındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gece saatlerinde yağmur suyu mazgal ızgaraları ile kanalizasyon rögar döküm kapaklarından bazıları yerlerinden sökülerek çalındı.

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 25 kapak ve ızgaranın çalındığını bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne durumu bildirdiklerini aktaran Bayram, "Olay şu anda araştırılıyor. Bu mübarek günlerde ve genelde böyle bir olayın yaşanması doğru değil. Çünkü ana yol güzergah üzerinde çalınan bu rögar kapakları insanların ve hayvanların hayati tehlikesine sebep olabilir. Araçların kaza yapmasına neden olabilir. Üzücü bir olay. İnşallah bir daha başımıza gelmez." ifadelerini kullandı.

Polisin hırsız ya da hırsızları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

Filyasyon ekibinin bulunduğu araç alev aldı, 4 kişi ölümden döndü
Filyasyon ekibinin bulunduğu araç alev aldı, 4 kişi ölümden döndü
Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı
Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı
Tam kapanmada 'Sabri Abi' baskını! Duvarda yazan Kolpaçino repliği dikkatlerden kaçmadı
Tam kapanmada 'Sabri Abi' baskını! Duvarda yazan Kolpaçino repliği dikkatlerden kaçmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ersin Tatar Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Ebru Gündeş Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Diego Fatih Terim Burak Yılmaz Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar Bursa Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çanakkale Ayvacık'ta rögar kapağı ve mazgal ızgaraları çalındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 17:35:33. #1.16#

title