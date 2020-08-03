Çanakkale Ayvacık'ta orman yangını
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
03.08.2020 15:18 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:27
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter ve ilçe belediyelerine ait itfaiye araçları gönderildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA