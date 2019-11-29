Çanakkale ayvacık'ta 98 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale ayvacık'ta 98 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık'ta 98 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 98 kaçak göçmen yakalandı.

29.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:10
Çanakkale ayvacık'ta 98 kaçak göçmen yakalandı

'ta 98 kaçak göçmen yakalandı

'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla 'ın 'na gitmek isteyen 98 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Babakale köyü sahilinde gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 98 kaçak göçmeni yakaladı. Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Çanakkale ayvacık'ta 98 kaçak göçmen yakalandı
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