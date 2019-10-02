Çanakkale ahtapotu tavşan yerken görüntüledi, gözlerine inanamadı

02.10.2019 10:15

Çanakkale'de büyük balıkları avlamasıyla tanınan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (46), halk arasında Tavşan Adası olarak bilinen Mavriya Adası'nda levrek avı için yaptığı dalışta, bir ahtapotun kendisinden 4 kat büyüklükteki tavşanı yediğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Su kenarına gelen tavşanı, ahtapotun ani bir hareket ile avladığını düşündüğünü söyleyen Turan'ın, sualtı kamerası ile çekip sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü, takipçilerini de şaşkına çevirdi.

SUALTI KAMERASI TARAFINDAN ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çanakkale Boğazı'nda büyük balıkları avlamak ve görüntülemek için serbest dalışlar yapan Müjdat Turan, Bozcaada ilçesi açıklarında bulunan ve halk arasında Tavşan Adası olarak da bilinen Mavriya Adası'nda zıpkın ile levrek avlamak için suya girdi. Turan, deniz içerisinde avını bulmak için gezdiği sırada sıradışı bir olay ile karşılaştı. Bir ahtapotun yuvasının yanında kendinden 4 kat büyüklükteki bir tavşanı yediğini gördü. Turan, serinlemek için su kenarına geldiğinde ahtapot tarafından ani bir hareket ile avlandığını düşündüğünü söylediği tavşanı koluyla sararak yiyen ahtapotu sualtı kamerası ile saniye saniye görüntüledi. Turan, tavşanı tutup çekerek almak isterken, ahtapotun kollarıyla sardığı tavşanı bırakmamak için mücadele ettiği görüldü. Tavşan yiyen ahtapot, bir süre sonra da yüzerek uzaklaşıp gözden kayboldu.

"BU ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR OLAY"

Sualtında görüntülediği ilginç anları anlatan Müjdat Turan, "Tavşan Adası'nda levrek avı yapıyordum. Deniz dibinde bir tane henüz çürümemiş ölü bir tavşan gördüm, ilgimi çekti. Yanına yaklaştığımda tavşanın altında bir ahtapot olduğunu ve onu yediğini gördüm. Yaklaşık 15-20 yıl önce yaşadığım bir olay aklıma geldi. Birgün teknemdeyken kıyıda bir tavşanın ahtapot tarafında suya çekilip, avlandığını görmüştüm. Aklıma bu olay geldi. İlginç bir olay olduğu için görüntüleri kaydettim. Bir deniz canlısı, bir kara canlısını karada yakalayıp, denize çekip avlıyor. Bu çok nadir görülen bir olay. Denizlerde, karadaki canlılarla beslenen çok nadir sayıda canlı var. Bunlardan birisi de ahtapot. Bu anları görüntüleyip, takipçilerimle paylaştım. Çünkü bu tür olaylar insanlar tarafından bilinmiyor. Onların da bilmesini istedim. Denizin altında yaşanan bu doğa olayını herkesin görmesi için böyle bir görüntü çektim dedi.

"HERKES ÖĞRENMİŞ OLDU"

Görüntüleri çektiği sırada, tutup tavşanı asıldığını, fakat ahtapotun tavşanı bırakmadığını da ifade eden Turan, şunları söyledi: "Ahtapot yiyeceği olduğu için tavşanı bırakmadı. Sonra kendi haline bıraktım. B uda doğanın bir olayı. Tavşanla beslenen bir ahtapotu görüntülemiş oldum. Tavşan Adası'nda tavşanla beslenen ahtapotlar var. Bir çok kişi tarafından bilinmiyordu, herkes öğrenmiş oldu."

Müjdat Turan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, takipçileri tarafından kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: DHA