ÇANAKKALE Ağaç dibinde bulduğu 3 bin 400 TL'yi sahibine teslim etti
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ÇANAKKALE Ağaç dibinde bulduğu 3 bin 400 TL'yi sahibine teslim etti

Ağaç dibinde bulduğu 3 bin 400 TL'yi sahibine teslim ettiÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan memur Cemal Kahvecioğlu (50), ağaç dibinde bulduğu cüzdan ve içerisindeki 3 bin 400 TL'yi sahibine teslim etti.

04.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:51

Ağaç dibinde bulduğu 3 bin 400 TL'yi sahibine teslim etti

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan memur Cemal Kahvecioğlu (50), ağaç dibinde bulduğu cüzdan ve içerisindeki 3 bin 400 TL'yi sahibine teslim etti.

Olay, Atatürk Caddesi Sığıralan mevkisinde meydana geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan memur Cemal Kahvecioğlu, yol kaneranıdaki bir ağacın dibinde cüzdan buldu. Cüzdanı açan Kahvecioğlu, bir miktar para olduğunu gördükten sonra içindeki kimliğe bakarak cüzdan sahibinin Tuna Bıçakçı (24) olduğunu öğrendi. Bıçakçı'nın telefon numarasına ulaşan Kahvecioğlu, cüzdan ve içinde bulunan 3 bin 400 TL'yi sahibine teslim etti. Bıçakçı, cüzdanını bulan Kahvecioğlu'na bir miktar para ödülü vermek istedi, ancak Kahvecioğlu bu teklifi reddetti.

Cüzdanını ve parasını kendisine teslim eden Cemal Kahvecioğlu'na teşekkür eden Tunay Bıçakçı, 'Çiğ köfteci dükkanında servis elemanı olarak çalışıyorum. Paramı dün almıştım. Zaten bütün param da bu kadardıö dedi.

ÇANAKKALE Ağaç dibinde bulduğu 3 bin 400 TL'yi sahibine teslim etti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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