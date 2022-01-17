Çanakkale AFAD'tan afet farkındalık eğitimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale AFAD'tan afet farkındalık eğitimi

Çanakkale AFAD'tan afet farkındalık eğitimi
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından verilen afet farkındalık eğitimleri sürüyor.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından verilen afet farkındalık eğitimleri sürüyor.

AFAD ekipleri, afet farkındalık eğitimleri kapsamında, "Afetlerde Bilgi Hayat Kurtarır" temasıyla Şinasi ve Figen Bayraktar Orta Okulu, Kepez Anaokulu öğrenci ve öğretmenlerin ile SGK İl Müdürlüğü çalışanlarına eğitim verdi.

Tatbikatların da gerçekleştirildiği eğitim çalışmalarında afet anında yapılacaklar katılımcılara anlatıldı.

Hafta sonları ise eğitimler çevrim içi yapıldı.

Ege Denizi beşik gibi! Yanı başımızda 2 saat içinde 5 deprem meydana geldi

Ege Denizi beşik gibi! Yanı başımızda 2 saat içinde 5 deprem meydana geldi

 ANTALYA'DA 'MAKAS' ATAN OTOMOBİL CİPE ÇARPTI 1'İ AĞIR, 3 YARALI

ANTALYA'DA 'MAKAS' ATAN OTOMOBİL CİPE ÇARPTI 1'İ AĞIR, 3 YARALI
AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çanakkale, Kepez, AFAD, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title