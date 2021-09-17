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Çanakkale açılarında 58 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çanakkale açılarında 58 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında yelkenli tekne içerisinde 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale açıklarında yelkenli tekne içerisinde 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale Boğazı açıklarında 16 Eylül Perşembe günü saat 03.30 sıralarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen yelkenli tekne durdurularak kontrol edildi. Tekne içerisinde yapılan aramada 58 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

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