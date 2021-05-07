Çanakkale açıklarından 53 sığınmacı kurtarıldı
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Çanakkale açıklarından 53 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale açıklarından 53 sığınmacı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel

Çanakkale'de, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 53 sığınmacı kurtarıldı.

Çanakkale'de, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 53 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacının lastik botla ile seyrettiğini tespit etti.

Harekete geçen ekiplerce, kıyıya çıkarılan sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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