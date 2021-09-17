Çanakkale açıklarındaki teknede bulunan 58 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı - Haberler
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Çanakkale açıklarındaki teknede bulunan 58 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale açıklarındaki teknede bulunan 58 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Çanakkale açıklarındaki teknede yakalanan 58 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.

Çanakkale açıklarındaki teknede yakalanan 58 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale Boğazı'ndaki bir yelkenli tekne içinde göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine, bölgeye hareket etti.

Düzenlenen operasyonda, çeşitli ülkelerden 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Kepez Limanı'ndan karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Çanakkale açıklarındaki teknede bulunan 58 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
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