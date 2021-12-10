Çanakkale açıklarındaki lastik botta 47 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Çanakkale açıklarındaki lastik botta 47 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarındaki lastik botta 47 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botta yakalanan 47 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botta yakalanan 47 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halinde lastik bot tespit etti.

Ekipler yaptığı incelemede, botta farklı uyruklara mensup 47 düzensiz göçmen olduğunu belirledi.

Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Çanakkale açıklarındaki lastik botta 47 düzensiz göçmen yakalandı

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AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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