Çanakkale açıklarındaki kazada hasar gören yük gemisi İzmir'e götürüldü - Haberler
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Çanakkale açıklarındaki kazada hasar gören yük gemisi İzmir'e götürüldü

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale açıklarındaki kazada hasar gören yük gemisi İzmir'e götürüldü

Çanakkale açıklarında çatışan gemilerden "Clipper Como", Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait römorkör refakatinde İzmir'deki Nemrut Limanı'na götürüldü.

Çanakkale açıklarında çatışan gemilerden "Clipper Como", Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait römorkör refakatinde İzmir'deki Nemrut Limanı'na götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bozcaada ilçesi açıklarında 18 Eylül'de Marshall Adaları bayraklı "M/V Levantes" gemisiyle çatışan, aynı ülke bayraklı "M/V Clipper Como" adlı geminin sörvey işlemleri tamamlandı.

190 metre boyundaki fosfat yüklü gemi, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve KEGM ile yapılan ortak çalışma sonucu kurtarıldı.

Yükünün boşaltılması için KEGM'ye ait "Gemi Kurtaran" isimli römorkör refakatinde İzmir'in Nemrut Limanı'na götürülen "Clipper Como"nun, kazada iskele (sol) tarafında oluşan hasarının giderilmesi için daha sonra tersaneye çekileceği öğrenildi.

Rusya'dan Mısır'a giden 225 metre boyundaki buğday yüklü "M/V Levantes" ile Fas'ın Jorf Lasfar Limanı'ndan Samsun'a seyreden fosfat yüklü "M/V Clipper Como" gemileri, 18 Eylül'de Bozcaada açıklarında çatışmıştı. Kazada hasar gören "Clipper Como", Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda "Kurtarma-13" ve "Türkeli" römorkörleri ile KIYEM-1 botunun refakatinde Bozcaada Demir Sahası'na demirletilmişti.

Çanakkale açıklarındaki kazada hasar gören yük gemisi İzmir'e götürüldü

Çanakkale açıklarındaki kazada hasar gören yük gemisi İzmir'e götürüldü

Çanakkale açıklarındaki kazada hasar gören yük gemisi İzmir'e götürüldü

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çanakkale açıklarındaki kazada hasar gören yük gemisi İzmir'e götürüldü - Haberler
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